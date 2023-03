Die FDP Niedersachsen muss sich nach ihrem Ausscheiden aus dem Landtag in Hannover dringend neu aufstellen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down FDP in Niedersachsen Dem Landtag in Hannover fehlt eine liberale Stimme Meinung – Lars Laue | 10.03.2023, 15:25 Uhr

Die Niedersachsen-FDP ist aus dem Landtag geflogen und am Boden. Vom Parteitag am Wochenende in Hildesheim muss ein Signal des Aufbruchs ausgehen.