Tag der Deutschen Einheit Trotz aller Widrigkeiten: Die Deutsche Einheit ist ein Geschenk Meinung – Lars Laue | 03.10.2023, 13:46 Uhr Die deutsche Flagge weht vor dem Reichstagsgebäude am Jahrestag der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down

33 Jahre: So lange ist die deutsche Wiedervereinigung schon her. Nach wie vor gibt es viel Trennendes zwischen Ost und West. Dabei liegt es an jedem von uns, Grenzen zu überwinden.