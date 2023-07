Theoretisch eine klasse Reisemittel, praktisch weniger: Die Bahn. Foto: dpa/Christian Charisius up-down up-down Kolumne „Eine Welt“ Verkehrswende in Deutschland: Kein Anschluss an diesem Bahnhof Eine Kolumne von Miriam Scharlibbe | 18.07.2023, 19:53 Uhr

„Eine Welt“: Ferienzeit ist Reisezeit. Wer dabei tatsächlich vorankommen möchte, versucht es in diesen Tagen immer wieder mit der guten alten Bahn. Doch die hat in den Ausbau der Strecke im vergangenen Jahr nicht einmal den Wert von drei 49-Euro-Tickets pro Bürger investiert. So wird das schwierig mit Verkehrs- und Klimawende.