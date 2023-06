KINA - Zu Besuch bei einem Riesen Foto: Annette Riedl up-down up-down Fachkräftewerbung in Brasilien Warum eine durchdachtere Einwanderungspolitik die bessere Lösung des Fachkräftemangels wäre Eine Kolumne von Michael Seidel | 11.06.2023, 10:00 Uhr

Deutschland wirbt in Brasilien um Pflegefachkräfte, während Hunderttausende Asylbewerber und Flüchtlinge in Deutschland über Integrationshürden klagen und so dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Zugleich ist die Migrationskrise für die meisten Deutschen das besorgniserregendste Thema, wie jüngste Umfragen belegen.