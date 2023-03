Hörsaal der Uni Leipzig von Klimaaktivisten besetzt Foto: Sebastian Willnow up-down up-down Der Osten als westdeutsche Erfindung Zorngesättigter Zwischenruf will aufrütteln Eine Kolumne von Michael Seidel | 19.03.2023, 15:05 Uhr

In jüngerer Zeit wird wieder häufiger kopfschüttelnd gefragt, warum „die Ostdeutschen” so anders ticken als der Rest des deutschen Volkes. Warum die Ossis den Russen näher stehen als den Amerikanern, warum sie eher für jegliche Friedensbemühung als für Waffenlieferungen und „Verteidigungskampf bis zur letzten Patrone” plädieren, warum nur noch gut ein Drittel mit der Demokratie in ihrem jetzigen Zustand zufrieden sind. Womöglich liegt dem ein gewisser Trugschluss zugrunde.