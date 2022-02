Krieg in der Ukraine : Falls die Wehrpflicht kommt, dann auch für Frauen - so geht Gleichstellung

Die Wehrpflicht in Deutschland ist zurzeit ausgesetzt. Im Kriegsfall könnte sie, unter gewissen Bedingungen, aber wieder eingeführt werden. Allerdings bisher laut Grundgesetz nur für Männer. Ist das heute noch zeitgemäß oder sollten auch Frauen zum Wehrdienst berufen werden?

Ich bin 20 Jahre alt, mitten im Studium und habe mich gerade so mit der Corona-Pandemie und all ihren Folgen abgefunden. Nie hätte ich gedacht, dass ich mich 2022, in einer eigentlich so modernen Zeit, zusätzlich mit einem drohenden dritten Weltkrieg auseinandersetzen muss. Auf einmal rücken geschlossene Clubs und verbotene Partys in den Hintergrund, i...

