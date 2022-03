Russland-Ukraine-Krieg : Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand waren verfrüht

Schon im Vorfeld waren die Erwartungen an das Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine nicht all zu hoch. Es mangelt auf beiden Seiten an konsequenter Kompromissbereitschaft für ein baldiges Ende des Krieges.

Es kam, wie es kommen musste. Die Gespräche zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba haben vorerst zu nichts geführt. Es wäre auch zu schön gewesen. Offenbar ist der Blutzoll auf beiden Seiten noch nicht hoch genug, als dass man zu weitreichenden Kompromissen bereit wäre. Nicht einmal auf h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.