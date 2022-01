Kippt die Privilegierung in Niedersachsen? : Nicht an 2G-Ausnahmen für Jugendliche rütteln

3G, 2G, 2Gplus: All das spielt für Kinder und Jugendliche in Niedersachsen keine Rolle. Sie sind davon ausgenommen und die Landesregierung ist gut beraten, daran festzuhalten. Ein Kommentar.

23. Januar 2022, 15:11 Uhr

Noch genießen Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren in Niedersachsen bei den Corona-Regeln ein ganz besonderes Privileg: Überall dort, wo nur diejenigen hineinkommen, die entweder gegen Corona geimpft oder von einer Infektion genesen sind, sind die jungen Menschen von einer entsprechenden Nachweispflicht befreit. Ob 2G oder 2Gplus – also mit zusätzlichem Negativ-Test als „Eintrittskarte“ – diese strengen Corona-Regeln werden auf Kinder und Jugendliche nicht angewendet. Und das ist auch gut so.

Regelmäßige Testungen reichen aus

Schließlich unterliegt diese Altersgruppe über den Schulbesuch einer engmaschigen Testpflicht. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich bis auf Weiteres jeden Morgen vor der Schule testen. Ab nächstem Monat müssen sich sogar alle Schüler testen und nur diejenigen nicht, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Nun diskutiert die Landesregierung schon länger darüber, Kinder und Jugendlichen nicht mehr zu privilegieren, sondern auch auf sie den Impfdruck zu erhöhen. Die Argumentation: Mitte August hatte die Ständige Impfkommission die Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ausdrücklich empfohlen. Genug Zeit also, sich den schützenden Piks abzuholen.

Kinder und Jugendliche sind von Eltern abhängig

Doch das ist nur die halbe Wahrheit und greift zu kurz. Kinder und Jugendliche haben nämlich nur begrenzt Einfluss darauf, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Wenn ihre Eltern ihnen im Weg stehen, wird es schwierig und kann das zu innerfamiliären Verwerfungen führen. Und in Familien, wo das Impfen selbstverständlich ist, ist der Nachwuchs ohnehin häufig längst durchgeimpft und teilweise sogar schon geboostert.

Keinen zusätzlichen Druck erzeugen

Kinder und Jugendliche haben während der Pandemie mehr als genug ertragen müssen. Sie sollten bei 2G-Regeln weiter im Vorteil bleiben. Andernfalls droht zumindest einem Teil von ihnen ein Ausschluss von der gesellschaftlichen Teilhabe, der gerade mit Blick auf die regelmäßigen Schul-Testungen schlicht unverhältnismäßig wäre und einer Kinder-Impfpflicht durch die Hintertür gleichkäme.