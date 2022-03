Vorstoß aus Kiew : Selenskyjs kluger Schachzug: Friedens-Referendum für die Ukraine?

Ukrainisches Pressebüro des Präsidenten via AP

Ukrainisches Pressebüro des Präsidenten via AP

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will das Volk über mögliche Friedensvereinbarungen mit Russland abstimmen lassen. Wie und ob das funktionieren könnte, ist unklar. Rhetorisch geht Selenskyj mit der Idee aber einmal mehr in die Offensive. Er könnte damit Putin auch vor der russischen Öffentlichkeit in gewisse Erklärungsnöte bringen.

Es ist ein bemerkenswerter Vorstoß, den Wolodymyr Selenskyj angesichts möglicher Friedensverhandlungen wagt: Er will das Volk über ausgehandelte Bedingungen abstimmen lassen. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist offen. Ein geschickter rhetorischer Schachzug ist dem ukrainischen Präsidenten damit aber einmal mehr gelungen. Seine Idee erscheint zunächst ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.