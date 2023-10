Live Alle Entwicklungen im Liveblog Durch Beschuss Israels: Ägyptische Soldaten nahe Gazastreifen verletzt Von dpa | 22.10.2023, 07:38 Uhr | Update vor 24 Min. Der „Rafah Crossing Point“ ist der einzige Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. In dessen Nähe wurden nun ägyptische Soldaten verletzt. Archivfoto: dpa/APA Images via ZUMA Wire/Ashraf Amra up-down up-down

In Ägypten sind mehrere Grenzsoldaten verletzt worden, wie die ägyptische Armee mitteilte. Israel gab an, dass es ein Versehen gewesen sei. Alle Entwicklungen zum Krieg in Nahost im Liveblog.