Krieg in Nahost Auswärtiges Amt will Reisewarnung für Israel aussprechen Von dpa | 15.10.2023, 09:24 Uhr Das Auswärtige Amt kündigt eine Reisewarnung für Israel an. Foto: dpa/Thomas Banneyer up-down up-down

Die Kämpfe in Israel und im Gazastreifen haben die Sicherheitslage vor Ort in den vergangenen Tagen verändert. Das Auswärtige Amt will deshalb eine Reisewarnung für Israel aussprechen.