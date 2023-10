Angriffe ausgeweitet Mutmaßliche „Terrorzelle“: Israel bombardiert Moschee im Westjordanland – was in der Nacht geschah Von dpa | 22.10.2023, 07:25 Uhr Israel hat seine Angriffe in Nahost weiter ausgeweitet. Foto: dpa/Mohammed Talatene up-down up-down

Israel hat seine Militäreinsätze gegen die Hamas in Nahost ausgeweitet. Gleichzeitig verlegen die USA angesichts einer drohenden Eskalation weitere Waffensystem in die Region. Das geschah in der Nacht.