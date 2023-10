Live Alle Entwicklungen im Liveblog Ägypten bleibt dabei: Keine Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen Von dpa | 18.10.2023, 06:20 Uhr | Update vor 18 Min. Bundeskanzler Olaf Scholz (links, SPD) trifft Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi in Kario. Foto: dpa/Michael Kappeler up-down up-down

Der dicht besiedelte Gazastreifen grenzt im Süden an Ägypten. Der einzige Grenzübergang ist aber geschlossen. Nur über ihn könnten aktuell bereitstehende Hilfslieferungen in den Küstenstreifen gebracht werden. Alle Entwicklungen zum Krieg in Nahost im Liveblog.