Live Alle Entwicklungen im Liveblog Hamas veröffentlicht erstes Video von mutmaßlicher Geisel Von dpa | 16.10.2023, 06:34 Uhr | Update vor 28 Min. Die Terrormiliz Hamas bezeichnet ihre ausländischen Geiseln als „Gäste in Gaza“. Symbolfoto: dpa/AP/Mohammed Zaatari up-down up-down

Es ist das erste Lebenszeichen von einer der Geiseln im Gazastreifen: Die Hamas veröffentlichte am Montag ein Video, in dem eine junge Frau in die Kamera spricht. Alle Entwicklungen zum Krieg in Nahost im Liveblog.