14 Modelle im Vergleich : Fahrradhelme im Test: Guter Schutz muss nicht teuer sein

Der Kopf ist besonders anfällig für Verletzungen – vor allem beim Fahrradfahren. Ein guter Fahrradhelm muss her, aber welche Modelle sind überhaupt ihr Geld wert?

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Welche Fahrradhelme im Test überzeugt. Wie ein Fahrradhelm sitzen muss. Was Du beim Kauf außerdem beachten solltest. Das Fahrrad ist eins der beliebtesten Fortbewegungsmittel und jetzt im Sommer macht das Radeln noch einmal doppelt so viel Spaß. Fahrradfahren kann allerdings schnell gefährlich werden, ...

