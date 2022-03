Kein Yufka, aber viel Lakritz : 21 Dinge, die ich als Badenerin an euch Norddeutschen sehr komisch finde

Unsere Autorin ist ein Freiburger Bobbele, die gerne Kartoffeln isst. Doch wenn sie „Brägele“ in Hamburg will, kommt sie nur mit einem „Kumpir“ zurück. Sie fragt sich: Wer ist hier eigentlich komisch, Nord- oder Süddeutsche? Eine Liste mit Eigenarten:

In diesem Artikel erfährst Du: Was gemeint ist, wenn „Bobbele“ „Brägele mit Bibeleskäs“ essen. Warum im Norden keiner „Fasnet“ feiert. Ob „Dreiviertel Zwölf“ Viertel vor oder Viertel nach Zwölf bedeutet. Grüß Gott, oder sollte ich lieber Moin sagen? Vor knapp einem halben Jahr bin ich aus dem Süden in den Norden Deutschlands gezogen, aus dem sonn...

