Second-Hand-Mode : About You und Zalando bieten jetzt online gebrauchte Kleidung an

Gebrauchte Kleidung wird vor allem bei den jüngeren Zielgruppen immer beliebter. Auch die großen Online-Händler Zalando und About You haben ihr Sortiment mit Second-Hand-Mode erweitert.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Warum About You gebrauchte Kleidung anbietet. Wie Du bei Zalando Second-Hand-Kleidung kaufen kannst. Wie nachhaltig die Angebote sind. "Thriften" – das Kaufen von Second-Hand-Mode – ist momentan total angesagt. Kein Tag vergeht, an dem auf den gängigen Social-Media Plattformen keine Einkäufe aus Second...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.