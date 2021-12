Mit Girlpower ins neue Jahr : Diese Frauen aus Rap, TV und Politik starten 2022 durch – kennst Du sie?

Wer wird die Schlagzeilen bestimmen im neuen Jahr? Wir möchten Dir acht Frauen vorstellen, die in Musik, Fernsehen, Film und Medien gerade in den Startlöchern stehen. Für sie könnte 2022 ein großes Jahr werden.

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Welche Tochter in die politischen Fußstapfen ihres Vaters treten möchte. Wer erst kürzlich zum "Best German Act" gekürt wurde. Welche Frauen Du 2022 sonst noch auf dem Schirm haben solltest. Die Tochter eines bekanntes Politikers, eine deutsche Rapperin und ein Teenager mit Chart-Rekorden auf Welttourn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.