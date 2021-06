Weltweit zu Hause : Airbnb sucht Freiwillige für ein Jahr kostenlosen Urlaub

Nachdem die Corona-Pandemie Reisen seit eineinhalb Jahren fast unmöglich macht, bietet Airbnb jetzt zwölf Personen ein Jahr kostenlosen Urlaub an.

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Was es mit dem neuesten Angebot von Airbnb auf sich hat. Welche Voraussetzungen Du erfüllen musst. Wie Du Dich bewerben kannst. Airbnb, der amerikanische Online-Marktplatz für Unterkünfte, will von Juli 2021 bis Juli 2022 zwölf Menschen die Möglichkeit geben, für zwölf Monate um die Welt zu reisen. Bis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.