Mehr Sicherheit beim „Sexting“? : Anzügliche Bilder: Whatsapp plant Update für mehr Privatsphäre

Whatsapp plant das Versenden von Bildern grundlegend zu überarbeiten. Kunden sollen so wieder mehr Kontrolle bekommen.

Hamburg | In diesem Text erfährst Du: wie Whatsapp die Privatsphäre seiner Nutzer erhöhen will was das Ganze mit Sexting zu tun hat warum die Maßnahmen nicht weit genug greifen Der Messenger-Dienst Whatsapp plant laut Brancheninsidern ein neues Feature, das Kunden mehr Privatsphäre verspricht. Können Nutzer bisher schon Nachrichten mit einem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.