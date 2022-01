22-Jährige lebt mit Prothese : Bei einem Unfall verlor Gina Rühl ihren Arm - nun will sie „Miss Germany” werden

Als „einarmige Prinzessin“ motiviert Gina Rühl (22) andere auf Instagram, zu ihrem Körper zu stehen. Die 22-Jährge trägt seit zwei Jahren eine Armprothese und will mit ihrer Teilnahme bei der „Miss Germany”-Wahl alte Schönheitsideale verändern.

Wuppertal | In diesem Artikel erfährst Du: Warum Gina Rühl "Miss Germany" werden will. Wie sie anderen damit ein Vorbild sein will. Warum bei der Miss-Wahl der Begriff Schönheit neu verhandelt wird. Auf einmal bleibt Gina Rühl stehen und hält inne. Sie betrachtet einen dicken Baum, der am Straßenrand steht. Es ist ein kalter, aber sonniger Tag,...

