Arbeiten statt zu philosophieren : Die Uni wird als Ausbildungsstätte überschätzt – eine Abrechnung

Ich habe über Politik sinniert, anstatt sie zu verändern. Die Universität ist eine veraltete Institution, die ihre Lernpläne verändern muss; ein falsches Statussymbol. Hätte ich statt eines Studiums nicht besser eine Ausbildung machen sollen?

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Was unsere Autorin studiert hat und warum sie das lieber nicht getan hätte. Was Universitäten verändern müssen. Warum Du nur an die Uni gehen solltest, wenn du Wissenschaftler werden willst. In meiner ersten Vorlesung habe ich gelernt, dass ich an der Uni nichts lernen werde. "Wenn Sie neben dem Studiu...

