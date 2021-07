Bessere Work-Life-Balance : Mit Teilzeitarbeit zu mehr Lebensglück und Zeit für andere Dinge

Was sind die Vorteile unkonventioneller Arbeitsmodelle und welche Fallstricke musst Du beachten? Das und alles andere rund um das Thema erklärt Autor und Redakteur Axel Mengewein.

Schwerin | In diesem Artikel erfährst Du: Welche Vorteile Dir unkonventionelle Arbeitszeitmodelle bieten. Welche Fallstricke bei der Stundenreduzierung auf Dich warten. Was Du beachten musst, wenn Du Deine Arbeitsstunden reduzieren möchtest. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Bezogen ...

