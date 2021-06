Hubschrauber und Hundertschaft : Eistee-Aktion von Youtuber „CanBroke“ sorgt für massiven Polizeieinsatz

Der YouTuber "CanBroke" wollte am Samstag in Dortmund seinen neuen Eistee vorstellen – es kamen tausende Menschen. Die Polizei rückte mit einer Hundertschaft und Hubschraubern an.

Dortmund | Die Polizei hat am Samstag in Dortmund ein Treffen von mehr als 1000 jungen Menschen aufgelöst, die zu einer Werbeaktion des Youtubers "CanBroke" gekommen waren. Zeugen hatten das Treffen auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Nachmittag der Polizei gemeldet, wie diese mitteilte. Zu dem Auftritt des Youtubers "CanBroke" waren offenbar deutlich weniger ...

