Familienstreit versachlichen : So konterst Du die kruden Thesen von Corona-Leugner Onkel Bernd

In vielen Familien gibt es diesen einen Onkel, der alle an Weihnachten mit seinen schrägen Ansichten nervt. So konterst Du Impfgegner und Verschwörungstheoretiker mit Argumenten, Zahlen und Schlagfertigkeit.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Wie Du schlagfertig auf Vorwürfe reagierst. Mit welchen Argumenten Du häufige Streitthemen versachlichst. Wann Ihr das problematische Familienmitglied ausladen solltet. Eigentlich könnte Weihnachten mit der Familie so schön sein: Einmal im Jahr sitzen alle beisammen, essen Omas Schweinebraten, trinken ...

