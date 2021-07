Arbeitszeit, Stundenlohn, Versicherung : Darauf solltest Du bei Deinem Ferienjob achten

Mit einem Ferienjob kannst Du Dir in der freien Zeit etwas dazu verdienen. Hier erfährst Du, worauf Du achten solltest.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: In welchen Bereichen gerade Ferienjobber gefragt sind. Wie viele Stunden Du in Deinem Alter arbeiten darfst. Wie Lohn, Steuer und Unfallversicherung bei den saisonalen Aushilfsjobs geregelt sind. Der Sommer ist nicht nur dazu nützlich, um sich vom Stress des letzten Jahres zu erholen. Für Schüler sind ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.