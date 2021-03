Videospiel-Fan auf der Flucht : Flüchtiger Häftling wird gefasst – weil er „Call of Duty“ kaufen wollte

Clint Butler war aus dem Gefängnis geflohen. Wegen seiner Liebe zu "Call of Duty" wanderte er jetzt zurück in den Knast.

Birmingham | Der Kauf eines Computerspiels hat einem flüchtigen Kriminellen in Großbritannien die Freiheit gekostet. Polizisten fiel der 36-jährige Clint Butler auf, weil er trotz Ausgangsbeschränkungen mit einem Kumpel in der Innenstadt von Birmingham unterwegs war. "Ich will mir das neue 'Call of Duty'-Spiel kaufen, weil ich nicht immer nur herumhocken will im L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.