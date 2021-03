Foodtrend bei Instagram : Ramen ist das neue Bananenbrot! So gelingt die japanische Nudelsuppe

Früher galten Bananenbrote als der Foodtrend schlechthin, jetzt sind sind japanische Nudelsuppen wie Ramen an der Reihe.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: was es mit dem Foodtrend Ramen auf sich hat welche verschiedenen Zubereitungsarten es gibt wie Du die Nudelsuppe selber kochst Eines haben wir in der Pandemie mit Sicherheit gelernt: das Kochen! Egal auf welchen Sozialen Medien wir uns herumtreiben, die kleinen Clips für schnelle, einfache und leckere ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.