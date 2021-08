Spiele, Termine, Livestreams : Gamescom 2021 nur digital: Wie Du trotzdem keine neuen Spiele verpasst

Die Gamescom 2021 findet wieder digital statt. Lies hier, wann die Publisher ihre neuen Spiele vorstellen, welche Livestreams wann laufen und wie Du zuschauen und teilnehmen kannst.

Köln | In diesem Artikel erfährst Du: Wie man an der Gamescom 2021 teilnimmt. Welche Publisher ihre Titel vorstellen. Was es für Events gibt. Es ist ein Höhepunkt im Jahr eines jeden Gamers: die Gamescom. In diesem Jahr findet die Spielemesse vom 25. bis 27. August statt. Die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele öffnet ihre ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.