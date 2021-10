Kriege um den Eisernen Thron : „House of the Dragon“: Erster Teaser zur neuen „Game of Thrones“-Serie ist da

Nach dem umstrittenen Ende der letzten Staffel können sich Drachenfans wieder freuen: HBO Max veröffentlichte den ersten Teaser zum "Game of Thrones"-Prequel und gibt Einblicke in die Welt der Targaryens.

Los Angeles | In diesem Artikel erfährst Du: Um was es in der neuen "Game of Thrones"-Serie geht. Wann die erste Staffel des Prequels erscheinen soll. Was im ersten Teaser von "House of Dragons" zu sehen ist. Freunde von feuerspuckenden Drachen können gespannt sein: Der Sender HBO Max hat am Dienstag den ersten offiziellen Teaser zur neuen "Game ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.