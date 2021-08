Ein Selbstversuch : Im Selbstversuch: So schmecken Mehlwürmer, Heuschrecken und Grillen

Mehlwürmer wurden in der EU offiziell als Lebensmittel zugelassen. Die Insekten sind proteinreich und werden umweltfreundlich gezüchtet. Wir haben uns gefragt: Sind die Tiere die Zukunft unserer Nahrung?

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Was Insekten als Lebensmittel so attraktiv macht. Wie man Heuschrecken essen kann. Ob Schokolade mit Würmern immer noch gut schmeckt. Mehlwürmer anstatt gebratenen Hähnchenstreifen auf dem Salat? Mehlwürmer statt Schokoladenraspeln im Muffin? Innerhalb der EU gelten die Insekten jetzt als "Neuartiges L...

