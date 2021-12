Hoher IQ : Je kreativer Du fluchst, desto intelligenter bist Du

"Mist" statt "Fu**": Je außergefallener Du fluchst, desto intelligenter schätzen Dich andere Menschen ein. Was die Studien besagen und warum ihre Erforschung so spannend ist.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Was in der Studie untersucht wurde. Wie Du Deinen Fluch-Wortschatz erweitern kannst. Warum wir fluchen, wenn wir uns verletzten. "Du blödes Ar*******, du verdammter Hur******, fi** dich!" – manchmal muss man seiner Wut einfach freien Lauf lassen. Das geht wohl jedem so – wie Frage ist nur, wie. Denn an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.