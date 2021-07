Unglaubliche Veränderungen : So sahen die Instagram-Accounts der Stars vor zehn Jahren aus

2011 dominierten auf Instagram noch spontane Bilder. So haben sich die Profile von fünf Promis in 10 Jahren verändert.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Welche Stars im Jahr 2011 schon bei Instagram angemeldet waren. Was die Promis damals so gepostet haben. Wie ihr Profil zehn Jahre später aussieht. Kannst Du Dich an die Zeit erinnern, als bei Instagram der "Valencia"-Filter noch voll im Trend lag und es so etwas wie Stories, Reels oder Werbung auf der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.