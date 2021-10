Mit diesem Rezept gelingt es : Hype um Lachs-Bowl: Das steckt hinter dem neuen Food-Trend auf TikTok

Bananenbrot, Dalgona-Kaffee, Feta-Pasta – Foodtrends auf Instagram und TikTok kommen und gehen. Doch die Lachs-Bowl ist gekommen, um zu bleiben. Sie setzt nicht auf Ästhetik, sondern auf Geschmack.

Los Angeles | In diesem Artikel erfährst Du: Was es mit dem Hype auf sich hat. Welche Zutaten Du für das Rezept brauchst. Ob die Lachs-Bowl schmeckt. Food-Trends auf Social Media sind ja immer so eine Sache. Denn Ästhetik und Geschmack hängen oft nur bedingt zusammen, denkt man beispielsweise an den wunderbar ästhetischen Dalgona-Kaffee. Mit sein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.