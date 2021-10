Antisemitismus-Vorfall : Gil Ofarim wegen Davidstern abgewiesen – Hotel-Mitarbeiter wohl beurlaubt

In einem Instagram-Video berichtet der Sänger Gil Ofarim geschockt von einem antisemitischen Vorfall in einem Leipziger Hotel.

Leipzig | "Haben wir denn nichts aus der Vergangenheit gelernt?": Gil Ofarim zeigt sich in einem Video auf Instagram sichtlich verstört. Der Sänger wollte nach eigenen Angaben am Montag ins "Westin Leipzig" einchecken. Wegen technischer Probleme hätten mehrere Menschen in der Lobby des Hotels gewartet. Doch während andere bedient wurden, sei er ignoriert worden...

