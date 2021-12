Alle sehen sie, keiner zahlt : Illegale Downloads: Diese Serie führt die Piraterie-Charts 2021 an

Netflix, Prime Video, Sky und Disney+: Wer alle Streaming-Anbieter abonnieren will, zahlt pro Jahr hunderte Euro – oder setzt auf illegale Downloads. Welche Serie dieses Jahr am häufigsten runtergeladen wurde.

Hamburg | In dieser Serie erfährst Du: Welcher Serie unerwartet die Piraterie-Charts anführt. Was das Ranking aussagt – und was nicht. Wie viele Abonnenten die beliebtesten Streaming-Anbieter haben. 7,99 Euro kostet Prime Video pro Monat, 8,99 Euro werden für Disney+ fällig und bis zu 17,99 Euro gehen für das Netflix-Abo monatlich drauf, wenn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.