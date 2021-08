Ärger mit der Hacker-Szene : Sie wollte nur helfen: CDU blamiert sich mit Anzeige gegen IT-Expertin

Dann halt nicht: Nachdem eine IT-Expertin die CDU auf Sicherheitslücken in ihrer App "Connect" aufmerksam gemacht hatte, bekam sie eine Strafanzeige. Nun zog der "Chaos Computer Club" Konsequenzen, die CDU reagierte.

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Was "Responsible Disclosure" bedeutet. Wieso die CDU Strafanzeige stellte. Wie der "Chaos Computer Club" reagierte. Es gibt in der IT-Sicherheitskultur ein Verfahren mit der Bezeichnung "Responsible Disclosure", kurz RD. Das ist ein inoffizieller, stillschweigender Pakt zwischen zwei Parteien. Dabei we...

