Youtuber „The Real Life Guys“ : Nach dem Tod seines Zwillingsbruders: Johannes Mickenbecker hat geheiratet

Youtuber Johannes Mickenbecker hat seine Freundin Lara geheiratet – wenige Wochen nach dem Tod seines Bruders Philipp.

Bickenbach | In diesem Artikel erfährst Du: Wer die Frau an der Seite von Youtuber Johannes Mickenbecker ist. Wo der Bastler seinen Junggesellenabschied feierte. Wieso viele Fans schon beim Antrag live dabei waren. Gute Nachrichten für Fans des Kanals "The Real Life Guys": Youtuber Johannes Mickenbecker hat geheiratet! Er gab seiner langjährigen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.