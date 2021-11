Das sind die Rechte für Heimarbeiter : Kamera in der Wohnung? Was Dein Chef im Homeoffice von Dir verlangen darf

Mit einem neuen Gesetz will Portugal die Rechte von Menschen im Homeoffice stärken. Was innovativ klingt, ist in Deutschland größtenteils längst Gesetz. In welchen Punkten wir uns trotzdem etwas von Portugal abschauen können.

Lissabon/Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Was das Gesetz genau regelt. Wie die Rechtslage in Deutschland aussieht. Wann Du Deinem Boss Grenzen aufzeigst. Endlich Feierabend! Nach einem langen Tag im Homeoffice chillst Du gemütlich auf der Couch und gönnst Dir einen kleinen Snack. WRUMMM, WRUMMMM – Dein Diensthandy klingelt. Am anderen Ende der Le...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.