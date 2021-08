Dank feministischer Firma : Reese Witherspoon ist die reichste Schauspielerin der Welt

"Natürlich blond" war gestern: Reese Witherspoon ist laut "Forbes" die reichste Schauspielerin der Welt.

Los Angeles | In diesem Artikel erfährst Du: Wie Reese Witherspoon so reich wurde. Wieso sie eine Firma gründete. Um was sich ihr neuester Film dreht. Lange wurde Reese Witherspoon ("Walk The Line") in Hollywood wegen ihrer Rollenwahl nicht ernstgenommen. Zu süß, zu kitschig, zu seicht, hörte man oft in Verbindung mit der Schauspielerin. Doch dan...

