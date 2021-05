Quittung folgt prompt : „Schneller als Ferrari“ – Influencer macht sich über Aldi-Kassierer lustig

Die Geschwindigkeit der Kassierer bei Aldi ist legendär. Grund genug für einen Tiktok-User die Situation zu parodieren.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Welches Tiktok-Video für Aufsehen sorgte. Warum es in dem Video geht. Wie Aldi auf den Clip reagiert. Diese Szene kennt vermutlich jeder, denn sie spielt sich jeden Tag millionenfach an deutschen Supermarktkassen ab: Der Kampf zwischen Kassierer und dem Kunden beim Einpacken. Denn die Kassierer an deut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.