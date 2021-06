Tipps und Tricks : So bereitest Du Dich perfekt auf eine mehrtägige Radtour vor

Eine mehrtägige Radtour bietet Dir individuellen Urlaub an der frischen Luft. Damit nasse Klamotten, platte Reifen oder ein schmerzender Hintern Dir nicht die Fahrt verderben, ist gute Vorbereitung angeraten.

Köln/Göttingen | In diesem Artikel erfährst Du: Warum das richtige Fahrrad so wichtig ist. Welche Dinge Du bei einer längeren Tour unbedingt mitnehmen solltest. Wie Du eine gute Strecke für Dich planst. Die Corona-Pandemie hat das Reisen nachhaltig verändert. Radtouren sind zum Beispiel wieder total angesagt. Man ist an der frischen Luft und kann se...

