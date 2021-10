Filmtipps für jedes Grusel-Level : Die besten Halloween-Filme für Angsthasen, Horrorfans und innerlich Tote

Lust auf einen Grusel-Film-Marathon zum Kürbisfest? Wir haben zehn Empfehlungen für Dich passend zu deinem Grusellevel: Vom bunten Familienfilm mit Vampiren bis zu Schockern, die Dir das Blut in den Adern gefrieren lassen.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Welche Serien und Filme für Familien und Angsthasen taugen. Was Gruselfans zur Kürbissuppe genießen können. Wann selbst Hartgesottenen das Blut in den Adern gefriert. Ob zur Einstimmung auf die Halloween-Party oder für einen kleinen Filmmarathon gemütlich zu Hause: Wir haben unsere liebsten Halloween-F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.