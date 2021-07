Wer hat hier die Hosen an? : Machtgefühl in der Beziehung – das Geheimnis ewigen Liebesglücks?

Bestimmen, wo der Urlaub hingeht, was zu Abend gegessen und welcher Film im Kino gesehen wird – spüren Liebespaare diese Entscheidungsmacht, sind sie einer Studie zufolge glücklicher in der Beziehung.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Welche Art von Macht Deiner Beziehung helfen könnte. Was die Forscher zum Thema Macht in der Beziehung rausfanden. Warum der besserverdienende Mann nicht zwingend mehr Macht hat. Wir alle haben eine Liebesbeziehung auf Augenhöhe verdient. Verhält sich ein Partner übermäßig dominant und spielt böse Mach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.