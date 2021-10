Riesiges Datenleck bei Videoplattform : Twitch-Leak: Hacker veröffentlicht Einnahmen der 100 größten Streamer

Unbekannte haben zahlreiche sensible Daten der Streamingplattform Twitch geleakt – darunter der gesamte Quellcode sowie Auszahlungen an die 100 größten Streamer. Auch MontanaBlack oder Trymacs finden sich in der Liste.

Berlin | In diesem Artikel erfährst Du: Was mit dem Daten-Leak alles an die Öffentlichkeit gekommen ist. Welche deutschen Streamer betroffen sind. Was die Hacker noch angekündigt haben. 2021 wird wohl nicht als das beste Jahr in die Geschichte von Twitch eingehen. Bereits Anfang September hatten mehrere Streamer unter dem Hashtag #ADayOffTwi...

