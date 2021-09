Rap und R&B im Hörsaal : Kanadische Universität macht Drake und The Weeknd zum Studienfach

Die Rapper Drake und The Weeknd kommen auf den Lehrplan einer kanadischen Universität.

Toronto | In diesem Artikel erfährst Du: Warum an einer kanadischen Uni ein Kurs über Drake und The Weeknd angeboten wird. Welche Inhalte vorkommen sollen. Wie die Studierenden das Angebot annehmen. Studenten in Kanada dürfen demnächst während der Vorlesung Rap hören: Auf dem Lehrplan der Ryerson University in Toronto stehen nämlich ab Januar...

