Versteckte Zutaten : Quiz: Weißt Du, welche Lebensmittel überraschenderweise vegan sind?

Noch nie war es so einfach, sich rein pflanzlich zu ernähren: Selbst im Discounter gibt es Sojahack und Haferdrink. Doch manche Lebensmittel lassen selbst erfahrene Veganer in eine Falle tappen – so erkennst Du sie.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Welche Lebensmittel überraschenderweise nicht vegan sind. Welche Snacks aus pflanzlichen Bestandteilen hergestellt werden. Wie Du vegane Lebensmittel im Supermarkt erkennst. Eine Karotte ist vegan, ein Steak nicht – so offensichtlich ist es leider nicht immer. Je weiter verarbeitet Lebensmittel sind, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.