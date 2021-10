Neue Single noch im Oktober : Adele äußert sich in der „Vouge“ erstmals zu ihrem starken Gewichtsverlust

Der Megastar meldet sich nach sechs Jahren zurück. Im Interview erzählt sie der "Vogue", was sie in den vergangenen sechs Jahren gemacht hat, warum sie so stark abgenommen hat und wer der neue Mann an ihrer Seite ist.

London/New York | In diesem Artikel erfährst Du: Warum Adele abgenommen hat. Was sie in der den vergangenen Jahren gemacht hat. Wann ihre neue Single erscheint. Die britische Sängerin Adele hat über die Gründe für ihren Gewichtsverlust gesprochen. Sie habe gemerkt, wenn sie Sport getrieben habe, habe sie keine Ängste verspürt, sagte die 33-Jährige in...

