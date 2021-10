Wandern nur elitäre weiße Männer? : The North Face verbreitet Kontroverse: Ist Wandern rassistisch?

Darf sich ein Unternehmen, das 300-Euro-Jacken verkauft, als besonders sozial darstellen? The North Face hat es versucht mit Vorwürfen gegen die eigenen Kunden – und einen Shitstorm abbekommen.

Hamburg | In diesem Artikel erfährst Du: Warum es einen Shitstorm gegen den Hersteller von Outdoor-Bekleidung gab. Ob Wandern wirklich ein elitäres Hobby ist. Was "Social Washing" bedeutet. Wandern könnte das einfachste Hobby der Welt sein: Schuhe an und los gehts. Für den XXL-Spaziergang gibt es keine Regeln, keine Vorgaben, kein Equipment, ...

