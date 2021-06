Dekoexpertin erklärt : Warum nackte Frauenkörper jetzt der neue Kerzen-Trend sind

Der Frauenkörper ist ein beliebtes Dekoelement. Vor allem in Form einer kopflosen Kerze liegt er gerade stark im Trend.

Düsseldorf | Es gibt sie in nahezu allen Farben und Formen: Sogenannte "Body Candles" sind der neue Kerzen-Trend. Vor allem die Social Media-Plattformen Instagram und Pinterest sind voll mit Bildern des weiblichen Torsos. Zelebriert soll werden soll damit der Frauenkörper in all seinen Facetten. "Der Frauenkörper ist mittlerweile ein richtiges Interieurphänomen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.